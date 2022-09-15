東陽（1319）自結8月合併稅前盈餘2.72億元，較去年同期成長7.8倍，創同期新高。累計前8月合併稅前盈餘18.31億元，較去年同期成長2.3倍，創2018年以來同期新高，累計前八月每股稅前盈餘為3.19元。
東陽指出，整體業績及淨利持續向上攀升，為迎接第四季旺季市場需求，產線持續做好準備。此外，東陽將持續深耕汽車輕量化及智能光電加飾技術，以發展新能源車市場。
東陽（1319）自結8月合併稅前盈餘2.72億元，較去年同期成長7.8倍，創同期新高。累計前8月合併稅前盈餘18.31億元，較去年同期成長2.3倍，創2018年以來同期新高，累計前八月每股稅前盈餘為3.19元。
東陽指出，整體業績及淨利持續向上攀升，為迎接第四季旺季市場需求，產線持續做好準備。此外，東陽將持續深耕汽車輕量化及智能光電加飾技術，以發展新能源車市場。
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