調查局北部地區機動站工作站前蔡姓調查官，去年12月被爆出涉嫌使用比特幣，上暗網買黑槍，被美國海關查獲，新北地檢署偵辦時，蔡男辯稱是為破解此種犯罪手法才買槍，新北地檢署14日依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，將他起訴。

起訴指出，蔡男使用化名，去年透過暗網向身分不詳人士，以市價5350美元的比特幣，購買克拉克GLOCK十九制式手槍1把、九釐米子彈五50發，含2副制式彈夾、1副特製彈夾與1支消音器，請對方夾藏在黑膠唱片機內寄來台灣，不過包裹出境前，被美國海關查扣。

因此案為調查局長王俊力去年11月上任後，首件自家人涉及的重大刑案，調查局迅速召開考績會，依照公務員考績法規定，記蔡男二大過免職。

庭訊時，蔡男辯稱，憂心民眾透過暗網購買黑槍，恐危害治安，他為精進辦案能力，破解這種犯罪模式才試圖循此管道買槍，但他未取貨、也無犯意。

檢方依違反槍砲彈藥刀械管制條例、懲治走私條例、私運管制物品未遂罪嫌，14日將他起訴。