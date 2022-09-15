晶圓代工龍頭廠台積電將在中油高雄煉油廠舊址設廠，預計2022年開始動工，2024年量產7奈米及28奈米製程。財信傳媒董事長謝金河表示，「城市的光榮感和信心」高雄等了40年終於等到。他提到，產業的移入、投資，改變高雄城市風貌，加上這些年城市治理，這是邁向適合移居城市的好訊號。

謝金河在臉書發文表示，他見証高雄40年發展，回憶80年代，看到高雄起高樓，從東帝士八五大樓、寶成、宏總、長谷世貿聯合國等，這些蓋高樓的建設公司後來都不支倒地；90年代，高雄快速殞落，房價甚至跌至一字頭，很多財團在選舉中大開支票，說要到高雄投資，結果都虛晃一招，每隔幾年，都有人說高雄要起來，最後都落空。

謝金河強調，這些年高雄市容有很大的改變，產業也快速轉型，昔日的石化、鋼鐵等產業由高科技產業取代，舉例像是楠梓加工區已蛻變為科技園區，日月光、穎崴、界霖形成的封測產業鏈，未來將和台積電連結，這次穩懋、國巨在路竹科技園區至少投入3000億元，駐龍在仁武也逐漸發展出航太產業鏈，加上原來的大寮、前鎮，還有華邦電的千億設廠計劃，橋頭、崗山新聚落，高雄已成大南方計劃的核心。

謝金河文末總結，產業的移入、投資，改變了高雄城市風貌，加上這些年城市治理，愛河變乾淨，原本鐵路地下化到鳳山，地上改成綠園道，這些都是高雄邁向適合移居城市的好訊號。