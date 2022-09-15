據香港《明報》報導，一段大陸全國人大常委會委員長栗戰書7日至10日訪問俄羅斯，其間就烏克蘭問題發表講話的影片，近日在網上流傳。栗戰書表示，俄羅斯被美國及北約「迫到牆角」，中方理解並支持俄羅斯立場，「並從不同方面給予策應」。但陸媒報導中未提及相關內容。

這段被打上俄羅斯國會下院的杜馬電視台（Duma TV）標誌、約數十秒的影片，顯示栗戰書當時正與俄方官員會談。他說，在涉及俄羅斯核心利益和一些重大關切的問題上，中方對俄羅斯也是表示理解和充分的支持。就像烏克蘭問題，美國和北約直接逼到俄羅斯的家門口，涉及到俄羅斯的國家安全和人民的生命安全。在這種情况下，俄羅斯採取應當採取的一些措施，中方表示理解，而且從不同的方面給予策應。

其間有翻譯官口譯，然後栗戰書繼續說：「我認為這個是俄羅斯被迫到牆角，在這種情况下，俄羅斯是為了維護國家的核心利益所採取的一次反擊。」