台灣設計展2012年曾於高雄駁二藝術特區舉行，今年睽違10年重返高雄。高雄市政府農業局自2012年起孕育型農大聯盟，輔導在地青年農民從生產、農產加工與服務等面向創造高雄農業的價值，今年也邁入第10年，特別參與台灣設計展規劃辦理型農市集，透過型農、故事與產品等人、事、物，向民眾分享用創意與設計為農業加值的精彩風貌。

這次高雄市政府農業局以「吉10型樂」作為策展主題，「吉」代表美與善，嚴選具特色的型農品牌，與大眾分享美味、安心、安全的在地好物；「10」與「時」同音，代表高雄市政府輔導型農大聯盟10年有成，在此當下參與台灣設計展這次盛典；「型」代表型農恭逢其盛參展，從個人到產品展現與時俱進的農業魅力，「樂」則是展現型農高雄物產豐饒的喜悅，更期待能引領與會民眾能樂在其中，體驗農業文化的樂趣。

高雄市政府農業局10月起，一連二週在駁二推出的「吉10型樂」型農市集，規劃多元主題及精彩活動，匯集50攤優選小農展售攤位，除了有各具特色的農產品外，更結合小地藝術日團隊的「拾佳八」裝置藝術，以及食農教育、手做課程等豐富活動，讓民眾體驗10年有成的型農市集。

市集裡吃喝玩樂通通包辦，現場有4大主題活動，包括「食物設計」介紹型農的創新農產與多元產品，「品牌設計」由型農分享自身的品牌文化，「體驗設計」讓型農用介紹產地資訊與飲食知識，讓民眾了解最當季、當地的食農教育，以及「場域設計」結合工作坊、裝置藝術等體驗互動，希望民眾透過動態體驗的方式，感受型農市集的多元魅力。

高雄市農業局特別邀請由型農創辦的小地藝術日團隊發想，打造市集專屬地景裝置藝術，策展人蔡佳蓉與鄭蕙玲以農田四季節氣和環境資源共生的概念發想，設計出以鳳梨為主題的裝置藝術「拾佳八」，展現對友善土地的想法，也創造更多農業與藝術的連結。同時，策展者之一的型農鄭蕙玲也會開辦體驗工作坊，與民眾一起創造取得2017年日本GoodDesign大賞的「手抄鳳仙紙」，從零廢棄的角度出發以鳳梨皮造紙。現場還有其它體驗課程如鳳梨葉手環編織，可供民眾報名參加，一起在駁二共度秋日午後時光。

高雄市政府農業局強調，參與民眾可以用五感體驗型農市集，也能看見型農大聯盟成軍10年，10年有成，用心詮釋產品與作品的風土滋味，以及與時俱進的型農魅力。

今年型農市集，分別在10月的第1週10/1(六)~10/2(日) 14:00~21:00、第2週10/8(六)~10/10(一) 14:00~21:00在駁二藝術特區舉辦，由農業創意、具有品牌文化、帶領農業創新的型農，分享好物及多元活動，提供想要逛市集、愛手做、看設計的民眾，假日午後好去處。活動訊息請關注高雄市政府農業局官網(https://agri.kcg.gov.tw)最新消息。