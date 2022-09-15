星展集團宣布與香港數位娛樂暨區塊鏈遊戲發行商Animoca Brands旗下的去中心化虛擬遊戲世界平台The Sandbox合作創建「DBS BetterWorld」，成為第一家與The Sandbox建立合作夥伴關係的新加坡公司，也是新加坡首家跨入元宇宙的銀行。「DBS BetterWorld」致力創造互動式的元宇宙體驗，以展現打造一個更美好、更永續的世界的重要性。

星展集團與The Sandbox的合作體現出星展在造福客戶和所在社區的宗旨下，依舊不斷探索Web 3.0潛力的全新里程碑。星展將購入The Sandbox元宇宙中的一個虛擬房地產單位，即一塊3x3的虛擬土地（LAND），並結合沉浸式元素進行開發。

星展集團執行總裁高博德（Piyush Gupta）表示，在過去十年中，金融界最巨大的變化均源於數位化的推進；未來十年，在人工智慧和區塊鏈等新科技帶動下，這些轉變將更趨深遠。雖然元宇宙仍在演化當中，但亦可能從根本上改變銀行與客戶和社區的互動方式。在快速變化的環境下，透過實驗和直接從實作中學習，是測試各種技術潛力的最佳方式。這次與The Sandbox和Animoca Brands的合作，見證星展在元宇宙中突破界限的決心，我們也期待能透過合作建立創新平台，溝通重大ESG議題，號召社區和合作夥伴共同關注、提供永續解方。

Animoca Brands共同創辦人暨執行長蕭逸（Yat Siu）指出，星展銀行積極拓展數位銀行和善用新興技術，長久以來被公認為全球最創新的銀行之一。我們非常高興能透過Animoca Brands旗下的The Sandbox與星展合作，共創開放元宇宙的未來。