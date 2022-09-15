2022年世界創新與科技大會（WCIT）13日於馬來西亞檳城盛大展開，場內除了有來自各界的科技大廠外，也邀請了各國參選「亞洲環球小姐」選美比賽的佳麗們，其中來自南投的台灣佳麗高曼容也受邀其中，但沒想到準備上台時卻遭到阻擋無法上台，讓她當場難過落淚，也意外獲得眾人矚目。

現年24歲的台灣佳麗高曼容是來自南投埔里的長腿美女，不僅擁有甜美臉蛋，還擁有170公分49公斤的纖細身材，16歲時就在「美人腿公主」比賽中獲得第3名的佳績，20歲時更奪下第9屆台灣小姐選美比賽的冠軍，之後也陸續在2017世界華裔小姐、2018國際小姐，及2019年世界美顏小姐選美比賽中獲得不錯的成績，因此這次也將出賽參加「亞洲環球小姐」的選美比賽，她在12日還曾在臉書上開心打卡，表示「時隔3年再次代表台灣出國參加比賽，希望大家一起幫我集氣加油」。

但沒想到在13日的世界創新與科技大會上，原本來自各國的佳麗都會一一上台透過自己的語言與大眾打招呼，來自台灣的團隊看到高曼容後也相當興奮，原本已準備好要為她上台時加油，不料卻在上台之前高曼容突然被人拉住、無法上台，直到各國佳麗陸續致詞完畢，她都沒有出現在台上，也意外被媒體捕捉到她在台下委屈拭淚的身影，令目睹一切的台灣團隊感到相當心疼，在台下大聲喊出「Taiwan GO」的口號，讓在場與會的人知道台灣佳麗也出現在現場。

【影片來自余宛如臉書，若下架請見諒】

事後，高曼容14日於個人IG上更新限時動態，曬出一張背帶上寫著「Taiwan」的長腿照，並露出燦爛笑容向網友們問早，心情似乎已恢復平靜，她隨後還PO出一張貼文，替代表台灣參賽的其他選美佳麗們加油，並感謝各界的關心及鼓勵，再度引發熱烈討論。