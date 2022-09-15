台中市張姓婦人接獲自稱是姪子的LINE訊息，通話時男子熱情「姑姑長、姑姑短」喊叫，並稱因投資急需現金周轉；張婦不疑有他，至金融機構欲轉帳25萬元，行員察覺有異報警，員警到場後請張婦當場致電給姪子，立即戳破這起假親友詐騙行徑。

豐原警分局指出，社口派出所警員李嘉雄、李文傑日前接獲銀行行員報案，稱73歲張姓婦人匯款用途有異，疑似遭詐騙，需要警方到場協助。

經員警了解，原來張姓婦人的LINE突然有陌生男子加好友，對方主動與她攀談，自稱姪子 「阿源」，閒聊一陣子取得張婦信任，遂以LINE語音通話的方式打給張婦，一開口就熱情喊「姑姑」，並稱自己投資水果買賣生意，因資金挪用需要跟她借25萬元現金周轉，張婦不疑有他，聽從指示到銀行欲將款項匯出。

匯款過程中，銀行行員詢問張婦匯款用途後察覺有異，即通報警方到場協助，員警告訴張婦這是假親友詐騙慣用手法，請她用電話聯繫姪子確認，真姪子「阿源」表示未聯繫她，也沒有要借錢，張婦才恍然大悟，並不斷感謝員警及行員熱心協助，才能成功保住辛苦賺來的積蓄。

社口派出所所長鄭誌銘呼籲，民眾如接獲不明訊息或來電，應提高警覺及保持冷靜，先掛斷電話，並撥打110或165反詐騙專線查詢求證，以避免上當受騙。