迪士尼《小美人魚》近期釋出正式前導預告，許多人十分期待女主角的人選，這次扮演小美人魚的女主角是非裔女歌手海莉貝莉（Halle Bailey），消息一出引起廣大網友兩極意見，一派認為與原著形象相差太遠，一派認為此改編有著更多元平等的概念，而有人翻出40多年前俄羅斯製作的《小美人魚》電影，宛如精靈一般女主角模樣曝光，引人讚嘆。

早在40多年前，俄羅斯已製作過真人版《小美人魚》電影，當時起用了業餘演員薇卡·諾維科娃(Viktoriya Novikova)擔任女主角，白皙的肌膚以及金色微捲的長髮，更貼近原作設定，雖然薇卡·諾維科娃當時的演技還很青澀，不過純真又美麗的外表還是收穫不少好評，但俄版的劇情有不少改動，例如加入了一名工人保護小美人魚，最後更為她犧牲，讓小美人魚可以活下去不用化作泡沫。

俄版女主薇卡諾維科娃一頭金髮與白膚，美貌令人讚嘆。(圖/微博)

相較於俄羅斯版的《小美人魚》，這次迪士尼版的女主角海莉貝莉，遭受很多攻擊與謾罵，甚至在推特上出現「這不是我心中的愛麗兒」的標註推文，但海莉貝莉日前出席23博覽會仍以謙遜有禮的態度，擄獲在場所有粉絲的心，《小美人魚》的導演也強調選角並非以膚色作為考量，而是以演員的實力與合適的程度，海莉貝莉的歌聲證明她是最佳人選，就連原版「愛麗兒」配音茱蒂班森也出面力挺。

茱蒂班森是初代「小美人魚」配音，為動畫與電影配音，日前她也受邀出席D23博覽會擔任講座來賓，在後台與海莉貝莉相見歡，已經60歲的她毫不掩飾對海莉貝莉的喜愛，認為22歲年紀輕輕的她，表現「令人讚嘆」。