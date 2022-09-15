民進黨首場行動中常會昨（14）日移師雲林，總統蔡英文及民進黨雲林縣長候選人劉建國以「對抗張家」、「翻轉雲林」作為主要訴求，痛批國民黨籍雲林縣長張麗善家族。港媒指出，民進黨雲林輔選人士透露，劉建國目前選情仍居劣勢，但雲林縣前縣長、立委蘇治芬最後一定會幫忙，有了這「大靠山」他仍有贏的機會，也為當地選情增添詭譎變數。

香港媒體《中評社》今日報導指出，從雲林高鐵站一出站，就可看到多輛客運貼著張麗善照片，寫著「114年全國運動會在雲林」，民進黨輔選人士忍不住直言，距離2025年還有3年，張現在就開始宣傳也未免太早。

針對蔡政府是否利用行政資源幫助劉建國？該輔選人士表示，如果中央資源幫忙也必須到縣府執行，最後仍是現任縣長張麗善的功勞，綠營目前主打的是，強調中央前瞻基礎建設對雲林的幫助。

不僅如此，一位民進黨高層透露，中常會選擇到雲林召開背後是有意義的，一次也許沒有這麼大幫助，但雲林對民進黨來說有機會，過去蔡英文兩次選舉在雲林拿到六成選票，去年公投雲林也贏，雲林兩席立委更都是民進黨籍；雖然張家在地勢力雄厚，但同樣的家族色彩也很重，故他們認為，這次縣長選舉對民進黨來說機會不錯，何況蘇治芬顧全大局一定會幫劉，劉有了蘇這個靠山，為這一戰埋下變數，綠營並非無翻轉可能。