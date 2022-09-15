響應美國網站National Today 9月25日的「世界龍蝦日」，台北寒舍艾美酒店館內餐廳於9月23日至9月25日限定推出各式龍蝦美饌，「寒舍食譜」中餐廳推出「龍蝦外帶餐點」，包含「薑蔥老酒焗龍蝦」與「龍蝦海鮮脆米泡飯」每份1,880元起，9月15日至9月22日開放預訂。另外「探索廚房」自助餐廳於活動期間的假日指定餐期，加碼提供每人一碗「半隻龍蝦味噌湯」，加菜升級不加價，假日午晚餐每位1,890元+10%，鮮嫩奢華的海鮮讓饕客們意猶未盡。

經典粵菜餐廳「寒舍食譜」推出龍蝦外帶餐點，折扣下殺約至71折起，嚴選緊實彈嫩的珠龍蝦，打造兩款龍蝦料理。「薑蔥老酒焗龍蝦」1,880元，珠龍蝦切半入鍋，稍微油炸緊縮肉質並鎖住其甜味與水分，再與花雕酒、青蔥、薑、芹菜、鴻喜菇等一起煨煮，輕淋上醬汁，大啖飽滿蝦肉。「龍蝦海鮮脆米泡飯」3,280元，以龍蝦殼、蛤蠣與牛番茄等熬煮成濃郁湯底，加入龍蝦肉、東石生蚵與絲瓜，輕灑上油炸過的新瀉米飯，完美感受大海鮮味的多層次口感。上述2組一起選購，還可再享優惠價4,680元，原價6,560元，輕鬆外帶，在家與親朋好友盡享美味。

龍蝦一向是自助餐檯上深受饕客歡迎的食材，「探索廚房」特別於9月23日晚餐及24、25日午、晚餐期間加碼祭出龍蝦寵客，指定餐期提供每位成人一碗「半隻龍蝦味噌湯」，主廚精選肉質肥厚彈牙的岩龍蝦，加入新鮮魚片及口感嫩脆的鴻禧菇，搭配日式道地味噌湯，襯托鮮美迷人的海洋滋味。另外，假日午晚餐餐期還可以吃到豐盛的海鮮料理，包含黃金蟹海鮮鍋、炙燒北海道干貝握壽司、炭烤大蝦，以及多款新鮮的生魚片等。