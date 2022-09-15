2022台灣設計展10月將在高雄舊蓬萊商港區登場，高雄經發局以時下最熱門議題元宇宙，打造「LOG ING」主題展，由知名數位體驗設計團隊叁式策劃，藉由獨有數位美學融合藝術觀點，深度詮釋未來議題。

今年台灣設計展總策畫、高雄副市長史哲15日表示，高市府積極推動5G AIoT與元宇宙產業發展，先前已與HTC聯手，在高雄打造VIVELAND體感樂園及5G XR O-RAN實驗場域，聯手電信業者以大帶小，帶領在地業者壯大高雄元宇宙產業生態系，今年結合台灣設計展在高雄舉辦，特別推動元宇宙展會，透過設計帶領民眾認識元宇宙。

高雄經發局長廖泰翔指出，高雄經發局展示的主題館「LOG ING」，是Login與Logging的組合字，象徵人類透過網路、運算與紀錄通往虛擬之地遷徙的過程，而這個比現在可能更美好、更混亂、更奇觀的想像國度就是元宇宙，也因此，「LOG ING」主題展分成「未來的歷史」、「未來的交界地」及「Metakao」三大區域，引領觀展民眾從元宇宙的現況，層層遞進到共同想像的未來。

廖泰翔表示，「LOG ING」主題展以文學創作、技術、硬體等內容，剖析實現元宇宙的各種要件，也與藝術家、科技品牌與內容品牌跨界合作，展出包含虛擬偶像、冷錢包、NFT、AR 眼鏡等各種未來應用，透過不同面向觀看元宇宙發展。

設計團隊?式表示，「LOG ING」是探究未來的展覽，從觀看展覽的主視覺開始，就已是未來體驗的一部分，為此，該團隊在主視覺初期發展，使用目前最趨近未來的AI運算繪圖工具「Midjourney」，生成數十個版本後，再經設計精煉融合及後製而成，色彩氛圍跳脫科技主題常見的螢光色系，改以暖色調，藉此強調策展概念中「人性」的成分。

HTC業務處長簡瑞春表示，觀展民眾可藉由此次展覽，首次從內容、平台到硬體，全方位探索VIVERSE宇宙新世界，體驗來自真實與想像世界的多樣虛擬分身、演唱會平台BEATDAY最新內容、NFT交易市集與應用及各式遠距協作工作與個人創意空間等。

此外，也可在展場觀看HTC與英國維多利亞與亞伯特博物館（V&A）合作的《好奇的愛麗絲》、日本人氣插畫家山本修授權IP開發的密室脫逃遊戲《貓・美術館：畫中有畫》等VR內容，感受新科技帶來的全新體驗。