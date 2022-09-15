素有「雲的故鄉」賞月聖地美譽的武界部落竟遭毒梟看上，隱身在當地設立製毒工廠。臺中市政府警察局刑事警察大隊偵七隊日前接獲線報，有製毒工廠隱身於武界山區，因地處偏僻且人煙稀少，加上山路極其顛頗，周邊雲霧繚繞，加上進出道路狹小，周邊人煙稀少，罕有外人及遊客，犯嫌熟知山況，將工廠設置於山區，並裝設監視系統，稍有不慎就會打草驚蛇，經台中市刑大及特勤中隊，守住所有出口進行攻堅破門，現場查扣第三級毒品原料4-甲基甲基卡西酮溶液200多公斤、甲苯160餘桶、鹽酸等其他製毒原料25公斤、數種製毒器具等證物，及時阻止大量毒品咖啡包原料流入市面。

武界部落坐落在群山之間，並有濁水溪穿流而過，形成山高谷深的峽谷地形，加上未經人煙雜沓，不久前才被評選為全台十大秘境，猶如人間淨土般的仙境，未料竟有不肖份子將製毒工廠悄悄隱身其中。

製毒工廠隱身於武界山區，警方查扣第三級毒品原料4-甲基甲基卡西酮溶液200多公斤、甲苯160餘桶、鹽酸等其他製毒原料25公斤。(戴志揚翻攝)

警方在工廠內查扣第三級毒品原料4-甲基甲基卡西酮溶液200多公斤、甲苯160餘桶、鹽酸等其他製毒原料25公斤。(戴志揚翻攝)

臺中市刑大接獲線報，40餘歲的林姓犯嫌以一年3萬5千元代價，租賃武界山區之鐵皮屋供周姓主嫌聘僱劉姓製毒師傅，並將此處作為囤放製毒原料及製毒作業使用，該處位置極為偏僻，且無門牌號碼，周邊遍布監視器，如有陌生人車靠近，犯嫌將立即察覺，為避免蒐證期間遭犯嫌發現、起疑，警方佯裝登山客，著登山鞋、攜帶著登山杖、帳篷，跋山涉水潛入山區搭帳埋伏蒐證，方查出犯嫌有製毒之不法跡象。

警方在工廠內查扣第三級毒品原料4-甲基甲基卡西酮溶液200多公斤、甲苯160餘桶、鹽酸等其他製毒原料25公斤。(戴志揚翻攝)

警方為避免滲有4-甲基甲基卡西酮成分支毒品咖啡包流入市面，於今年5月份先破獲林姓犯嫌等2人後持續向上溯源，於8月份拘提主嫌周嫌3等人到案，全案詢後依毒品罪嫌移送臺灣彰化地方檢察署偵辦，因涉嫌重大，均裁定羈押，警方亦將持續擴大偵辦查緝。

臺中市刑大呼籲民眾勿輕易嘗試毒品或來路不明之飲品、咖啡包，染上毒癮並自毀前程。法網恢恢疏而不漏，不論藏匿如何方，警方都一定會查緝到案，不法之徒切勿以身試法，同時呼籲民眾如發現不法事證應立即向警方檢舉，共同維護臺中市良好的治安狀況。