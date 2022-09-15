年底九合一大選，外界普遍認為民進黨陷入苦戰，有鄉民預估，民進黨在六都當中，只會拿下高雄及台南，但有另名網友認為，台南在這次大逆風下，其實有機會翻盤，「可惜的是其它勢力出招偏保守」。

針對年底選情，有鄉民在PTT政黑版發文指出，身邊長輩對於購買疫苗事宜超級不滿，民間團體要買疫苗，政府就刁難，反觀高端跌停就馬上開記者會，他覺得，疫苗議題台灣人不會這麼快忘記，「我自己看現實風向，估計年底民進黨只會剩高雄台南」。

對此，有另名網友回文分析，台南在這次大逆風下，其實很有機會翻盤，在歷史上開啟新的一頁，「可惜的是其它勢力出招偏保守」，他提到國民黨謝龍介今年挑戰選台南市長，即便在北區拿票十拿九穩，但拿得到其它區域的票嗎？且謝當議員多年，形象在台南人心中已固定。

他舉例，庄頭雜貨店老闆說要選立委或總統，在別的地方可能看的是公報上的學歷跟政見來判定，「但在這個庄，居民離不開他就是個雜貨店老闆，若是陳以信，就不會有這些包袱」。

另外，該網友提到，民眾黨雖成立台南黨部，也投入不少席議員參選者，但就是不敢推市長候選人，「民眾黨在台北、桃園、新竹、宜蘭推出市長候選人，連宜蘭縣都推出候選人，六都竟然沒推滿」，他直言民眾黨出招保守，錯失寫下記錄的良機，而平民律師吳炳輝有可能是黑馬，但若無法吸到游離票，也難形成威脅，「（台南市）就是缺乏一個強力且讓人看到希望的參選人」。