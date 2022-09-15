美股三大指數於9月13日（二）大幅下跌，反映市場極為擔憂聯準會可能採取激進升息手段以抑制通膨。施羅德(環)環球收息債券基金產品經理王翰瑩表示，最佳的投資機會往往出現在經濟衰退的過程中，投資人無需過度悲觀，反而應該掌握逢低佈局的投資機會。

王翰瑩表示，目前有三大理由是投資債券的好時機。第一、各類債券利率位於10年來相對高點，收益率具吸引力。第二、通膨仍可望於今年觸頂後逐季下滑，市場也大致反應升息消息。雖然通膨可能持續維持高檔，但未來隨著供應鏈受阻緩解、原物料價格年增率下滑、經濟趨緩等因素，仍有助通膨持續降溫。最後，於利率相對高點進場，未來半年或一年期間通常上漲。

有鑑於美國現在面臨的高通膨將使經濟成長減緩，施羅德投資預期美國2022年經濟成長將減緩至1.7%。為了控制通膨，預期聯準會將持續採取鷹派升息的貨幣政策，但聯準會未來可能將改變貨幣政策方向，預估美國利率政策可能在2023年底前轉為寬鬆。

王翰瑩分析，目前全球經濟成長仍面臨不確定風險，但當資產價格調整到新的平衡，預期可以看到股市出現反彈。在這段時間內，投資人需確保其決策過程能夠因應市場變化動態調整，同時也須注意分散投資。