俄羅斯全國性大報消息報(Izvestia)14日報導，韓國三星電子預計將在今年底之前，重回俄國市場。

消息報指出，在俄烏戰爭開打迄今近7個月，同時，也是加入經濟制裁俄羅斯之後，暫停對俄出貨半年左右，三星有意重新經營俄國業務。目前得知，三星可能將從10月回歸，迎接11月初的當地團結日(National Unity Day)假期，以及隔年元月初，長達1周左右的新年連假

至於三星要在俄國重拾的項目，包括再度供貨給俄羅斯零售業者，還有恢復官網的線上專賣店服務。三星在3月初暫停出貨至俄國，當時所持的理由是基於當下地緣政治所致。根據統計，截至2021年第4季，三星在俄羅斯手機市占率約30%，是最大的業者。

雖然三星拒絕評論上述報導，不過，產業分析師認為此非空穴來風。俄羅斯的消息報來頭不小，從1917年開始發售至1991年蘇聯解體這段時間，這家報社一直都是當地銷售量最多的，且榮膺官媒一角。