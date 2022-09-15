台灣港務股份有限公司台中港務分公司，為慶祝台中港建港46周年行銷優質港口形象，並結合海洋教育，啟發兒童對於海洋、港口、船、貨物、旅客等，無限想像空間，特舉辦111年度「中港風情‧彩繪寫真」徵畫比賽，收件期間自即日起至111年9月30日止。

台中港務分公司總經理陳榮聰說，兒童繪畫長久以來，被相關學者視為研究兒童心智發展的重要線索，在孩子們信筆塗鴉彩繪的過程中，啟迪孩子們的思想，打開他們發現世界的另一扇窗；愛畫畫的孩子更具有觀察力、創造力及想像力。期待透過孩子們純真的視角，看到更多元、多樣、多彩的台中港。

陳榮聰表示，「中港風情‧彩繪寫真」活動已辦理2屆，獲得大小朋友們廣大迴響，今年因特殊傳染性肺炎疫情考量，基於防疫安全，改採徵畫方式進行，參賽者可於一定時間內自行完成畫作後，寄送至台中港務分公司。此次徵畫活動係以「畫筆下的台中港」為主軸，題目自訂，作品呈現以平面為主，表現形式、紙張及媒材皆不拘，參賽者可盡情發揮創意。

陳榮聰強調，徵畫活動共分為「幼兒園組、國小低年級、中年級及高年級」共4組，各組再分別錄取特優、優選及佳作，得獎人將獲得台中港務分公司特別準備精美禮物及獎狀，歡迎有興趣的小朋友趕快拿起畫筆一同來彩繪台中港。