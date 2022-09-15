台股加權指數15日開在14,647點，權王台積電（2330）今除息，每股配發2.75元，股價開低在476元，暫處貼息狀態，也壓抑指數表現。

但在鐵礦砂及糧食搶運下，散裝航運族群包括中航（2612）等股價上漲，農糧概念股東鹼（1708）等亦往上，中低價面板雙虎在籌碼推升下，股價也呈現上揚，台股早盤指數在盤下震盪，呈現小跌。

美國股市因消費者物價指數（CPI）顯示通膨依舊火熱、出現2年多來最慘單日跌幅後，14日稍作休息、於平盤附近震盪，終場小幅反彈。

道瓊工業平均指數9月14日終場上漲0.1％（30.12點）、收31,135.09點。

那斯達克指數上漲0.74％（86.1點）、收11,719.68點。

費城半導體指數上漲1.14％（29.24點）、收2,591.51點。

統一投顧指出，美國8月生產者物價指數下滑，美股稍有止跌，不過，通膨居高不下，市場已接受9月FOMC會議升息3碼的預期，甚至醞釀擬升息4碼，以強力抑制通膨的聲浪。

鷹派升息影響資本市場流動性，加上美國參議院表決通過台灣政策法，在通膨及地緣政治風險干擾下，台股仍建議暫時觀望，操作上建議短線進出，嚴控持股水位。

操作上，建議以綠能及儲能、新能源車、汽車零組件、光學及IP矽智財等為主。