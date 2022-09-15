今天在大聯盟場上水手以6：1擊退教士，奪下本季第80勝，目前排美聯西區第2，此戰先發投手卡斯提歐(Luis Castillo)主投6局無失分，力奪個人第7勝，自責分率下降到2.68。打線部份胡力歐羅瑞格茲(Julio Rodríguez)維持火燙手感，4打數2安打1打點，首打席就開轟，5局還上演盜壘，達成單季「25轟25盜」，成為史上第一位於大聯盟首季達成此數據新人！

Julio Rodríguez is the first player in MLB history to hit 25 home runs & steal 25 bases in their debut season 🔥 pic.twitter.com/2JUvTaL5Hu — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) September 14, 2022

21歲中外野手羅瑞格茲迎來大聯盟生涯，首季表現就一鳴驚人，近7場(含今天)更繳出3轟5打點成績，打擊率高達.417。此戰他首打席就為球隊送上陽春炮，這是他本季第26轟，接著5局挨觸身球保送上壘，隨後大展快腿盜上二壘，完成25盜，順利達成單季25轟、25盜紀錄，他是史上第三位達此紀錄菜鳥，不過只有他是在生涯首季完成。

排他前面的有克里斯楊(Chris Young)，於2007年締造，大名鼎鼎的「神鱒」卓奧特(Mike Trout)則是於2012年達陣，但他們都已經打過一季了，這讓羅瑞格茲締造絕無僅有的歷史紀錄。羅瑞格茲本季至今出賽125場，487打數有136安(26轟)、貢獻72分打點，另外選到39次保送，外加25次盜壘成功，打擊率是.279、攻擊指數.841，未來無可限量！