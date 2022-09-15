消息面：

1.白宮國家安全會議（National SecurityCouncil）官員哈洛（Peter Harrell）在華府智庫「大西洋理事會」（The Atlantic Council）舉辦的活動上表示，美國對外國晶片公司的投資可能危及國家安全，這是拜登政府所擔憂的事，但他也表示政府尚未決定是否針對該疑慮設立監管機制。

2.美國總統拜登周三出席底特律車展時宣布將撥款9億美元，為美國35個州興建電動車充電站網路提供資金。拜登表示，其政府的目標是為5.3萬公里長的高速公路網路興建50萬座充電站。這筆9億美元資金，是此前美國國會通過1兆美元基建法案的一部分。

3.有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯（Mark Mobius）表示，聯準會有一項政策是利率應高於通膨率，如果美國通膨率一直處於8%左右居高不下，那麼央行利率最高可能調升至9%。

4.全球最大避險基金橋水基金（Bridgewater）創始人Ray Dalio表示，如果聯準會將其基準利率提高到4.5%，美股將暴跌20%。Dalio表示，投資人過於低估長期通膨。目前債市預估未來10年的平均通膨率為2.6%，但他預估可能介於4.5%～5.0%，且如果有「意外」發生，通膨率可能飆得更高。

5.摩根大通首席經濟學家Michael Feroli認為，聯準會下周升息100個基點的可能性低於三分之一；如果升息4碼，就代表本次升息周期的利率可能要升破5%才能到頂，但這個可能性不高。但他也表示，通膨數據可以讓聯準會明年轉向降息的預測已經降溫。

6.美國勞工部公布，8月生產者物價指數（PPI）年漲8.7%，較7月份的年漲9.8%顯著放緩，且略低於市場預期的年漲8.8%。此外，8月PPI月減0.1%，符合市場預期，並為連續兩個月下降。排除波動劇烈的食品與能源價格後，8月核心PPI年漲7.3%，較7月的年漲7.6%放緩，並創下去年10月以來最小漲幅，但高於市場預估的年漲7.1%。8月核心PPI月增0.4%，高於7月與市場預估的月增0.3%。

7.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存增加244.2萬桶，遠超出市場預期的增加83.3萬桶。上周汽油庫存減少176.7萬桶，超出市場預期的減少85.8萬桶。餾分油庫存增加421.9萬桶，遠超出市場預期的增加60萬桶。上周原油進口量減少106.9萬桶/日。煉廠產能利用率增加0.6個百分點。

8.對高通膨和強升息的擔憂揮之不去，使美國公債殖利率持續面臨走升壓力，周三兩年期美國公債殖利率上漲4個基點，報3.797%，盤中一度漲破3.8%大關，觸及3.834%，創下15年新高。美國10年期債息一度勁揚5.3基點，報3.476%。目前兩年期和10年期債息的「倒掛」幅度達到負38.5個基點。

9.美國抵押貸款銀行家協會（MBA）公布，受美國10年期債息大漲帶動，上周（截至9月9日）美國30年期房屋固定抵押貸款利率平均值上揚7個基點，漲破6%大關，報6.01%，較去年同期高出1倍，並創下2008年以來新高。美國上周抵押貸款申請指數下跌1.2%，前一周為下跌0.8%。

10.雖然美國8月PPI通膨放緩，但仍然偏高，市場預期聯準會將繼續大幅收緊政策，受強勢美元和美國債息持續升高影響，周三紐約12月期金收跌0.5%，為每盎司1709.10美元。分析師表示，聯準會下周升息至少75個基點幾乎已成定局，不利於金價走勢。其他貴金屬方面，12月白銀漲0.08美元，為每盎司19.57美元。10月白金漲21.70美元，為每盎司905.40美元。12月鈀金漲61.60美元，為每盎司2172.70美元。

11.周三美國原油期貨收漲1.34%，為每桶88.48美元，布蘭特期油收漲1%，為每桶94.10美元。雖然上周原油庫存意外大增，但拜登政府可能在每桶80美元時回補戰略儲油的消息帶來提振。此外，隨著俄羅斯減少對歐洲的天然氣供應，今年冬天歐洲可能轉而採用更多石油來供暖，亦有利於需求面。

12.周三美元指數尾盤小跌0.15%，報109.65。日本央行實施匯率檢查（rate check）的消息帶動日圓兌美元強彈逾1%，來到約143.11兌一美元。