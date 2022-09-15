工業電腦廠磐儀(3594)持續深耕軌道交通接單接連告捷，推升今年業績顯著攀高。受惠工業物聯網、交通、智慧醫療等事業需求轉強，自3月起營收逐月走升，8月營收1.35億元，年增7.50%、月增6.62%；累計前8月營收達10.16億元，年增7.9%。展望第三季，法人看好在零組件到位之下，有助營收進一步向上，季增雙位數成長，毛利率、營益率可望同步攀升。

磐儀使用PIS控制系統，其功能包括駕駛室與車廂內緊急系統的通訊、到站訊息、控制系統等。其系統著重在靈活部署，並通過鐵道EN-50155認證。NVR系列(Network Video Recorders)配備及軟體技術整合，實現穩定和高品質的監控，並計劃推廣到歐美軌道交通產業。

磐儀指出，軌道交通泛指以軌道形式為主的交通模式，包含鐵路、捷運、輕軌及高鐵等相關型態。隨著旅遊業蓬勃發展，交通運量逐漸提升，市場需求正在逐步將軟硬體設計進行汰舊換新，為提升旅客服務品質，導入安全監控系統，透過4G/5G技術，導入AIoT智慧交通概念，配合雲端儲存技術，為交通安全踏入全新的里程碑。

此外，磐儀軌道交通的車載電腦進行多方整合，像是乘車資訊系統，車廂外部顯示系統、未來的車廂內的影音娛樂系統等，而鐵道系統的設計必須考慮未來的可升級性。長遠來看，具備模組化擴充性的嵌入式電腦，並整合中華電(2412)及聯發科(2454)的產業技術，可依據需求添加新功能、新I/O，將可有效控制未來升級的成本。磐儀擁有符合安規認證並具長期開發價值的交通運輸解決方案。