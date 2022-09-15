高雄一名已婚的豬肉販婚內出軌，與小三互傳鹹濕簡訊大聊性愛姿勢，姦情曝光後，小三簽下切結書承諾不再與男方聯絡卻食言，讓元配心寒至極，選擇對簿公堂。橋頭地院審結，認為侵權屬實，判2人須連帶賠償40萬元。可上訴。

判決書指出，元配主張，與丈夫育有3子女，但女子小甜（化名）卻經常與丈夫外出，在通訊軟體LINE上傳送親密訊息，討論性行為的感想與性愛姿勢，她在2019年懷第3胎的期間發現丈夫出軌，當時小甜簽下切結書承諾不再與丈夫聯絡，若違約會賠償500萬元，但小甜食言，持續與丈夫交往與聯絡，傷害她極深。

元配表示，甚至小甜還幫丈夫準備一支外遇專用手機，只透過那支手機聯繫，訊息內容極度鹹濕，也會查勤她是否待在丈夫身邊，丈夫還向小甜承諾會離婚，給予其名分，讓她深感背叛，故依法向2人要求連帶給付500萬元。

對此，挨告的2人稱，簽下切結書後就無聯絡，認為元配主張他們持續交往、傷害家庭與準備專用手聯繫等都非事實，且賠償500萬元的金額也過高，希望法官能酌情刪減。

橋頭地院法官勘驗證據，發現男方與小甜的對話紀錄中提及，「但你有沒有想過，如果你老婆又找上我怎麼辦？」、「為什麼，今天這麼敏感」、「你怎麼愛從後面」、「好像從後面很容易就會出來」等語，認定小甜深知男方已婚，曾與對方發生性行為，並嚴重侵害元配的配偶權，故元配求償有理，考量男方賣豬肉謀生，月入2萬5千元，小甜經營服飾業等情狀，判2人應連帶賠償40萬元為適當。可上訴。