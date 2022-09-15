周玉蔻放話公布蔣孝嚴「開房醜聞」 蔣萬安怒回嗆了 @中時新聞網 ​

資深媒體人周玉蔻近來因BNT疫苗問題和慈濟槓上，她昨天在臉書警告正告國民黨台北市長參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴，「約束好你那不長進、沒出息的兒子！」否則當年晶華飯店開房間、寫字條承諾和太太黃美倫離婚的醜聞真相，將一一搬上檯面。蔣萬安今天說，他不怕恐嚇、抹黑、抹紅或抹黃，想信台北市民的格調、水準極高，不會被這些事情所影響。

蔣萬安今天拜會北市議員陳義洲，被問起周玉蔻威脅是否影響選情？蔣萬安說，民進黨台北市長參選人陳時中要選擇跟誰站一起，這是陳的決定，但他選擇跟慈濟、台灣人民站在一起，「我不怕那些恐嚇、抹黑、抹紅或抹黃，我想信台北市民的格調、水準極高，不會被這些事情所影響」。

他表示，再次強調慈濟是捐贈500萬劑疫苗給台灣民眾，穩定台灣民心的宗教團體，卻被打成中共同路人，甚至極盡汙衊證嚴，台灣人民不會接受。

媒體詢問，有聽過父親聊過這些事？蔣萬安指出，這些都是過去20幾年以前的事情，現在大家認為應該要將過去疫苗採購整個過程還原真相，現在用各種汙衊、抹黑、造謠的方式，是沒辦法掩蓋當時阻擋疫苗、罔顧人命、護航高端的事實。

對於近日的惡質選風，蔣萬安重申，相信台北市民智慧、格調、水準極高，大家一定在年底11月26日選出最符合大家期待的市長。