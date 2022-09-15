高雄市林園區中芸國中位於市境之南，緊鄰蔚藍海洋遠眺小琉球，景色宜人。但30多年的校舍已漸老舊，校方於今年初開始整建，尤其將原本破舊不堪的跑道，換成紫色的薰衣草跑道之後，整個校區朝氣蓬勃，煥然一新，吸引許多年輕朋友紛紛來此拍照打卡朝聖。也為這小漁港增添些許浪漫氣息。

這一條充滿清新創意的薰衣草跑道吸引了林園區居民，以及其他城鎮的年輕朋友們紛紛到此打卡拍照，大家進到校園中才發現學校除了這一條美麗舒適的薰衣草跑道之外，還有著校方基於愛樹護樹理念搶救下來，已有30多年歷史的大片樹林區，多種鳥類與生物孕育其中，提供學生最佳學習的天然生物教室。

另外校園一側還保留了原本被丟棄、十分罕見富有歷史價值的古法手造大型老龍舟，見證著林園區中芸漁港的在地演變史。這艘老龍舟經過校方精心整理修復後，巧妙地成為校園景觀特色，以及學生跟在地居民最愛的拍照打卡景點，同時也寓意著學校對每一位中芸學生在學習道路上芸躍龍門的期許。

中芸國中還有別樹一幟的海洋風視廳教室。這座雲海視廳教室有別一般傳統的排排坐方式，在這個沒有桌椅的空間裡充滿舒暢與不同想像，使用起來亦有無限的排列組合。首先室內空間主牆面是以中芸漁港附近的海岸線結合鄰近社區繪製出海岸特色牆面，再綴以波浪造型天花板，在這裡讓人彷若徜徉大海身心舒暢。另一個牆面則設計隱藏式舞台大鏡面，需要時拉開便成為師生藝文教學的好所在。

當然在校園中一定不能缺少充滿書香的圖書館，在中芸國中我們有著令人留連忘返的「愛閱棧」圖書室，坐在這裡再配上一杯熱茶，嗯！這種美好只有試過才懂。也因此衝高的圖書借閱量讓我們贏得110年度閱讀標章的認證。

來到高雄市境之南，美麗的中芸、汕尾漁港走一走。認識一下堪稱高雄最古老漁港之一的中芸漁港美麗風光時。也別忘了走進中芸國中，給堪稱高雄市最美麗的校園中芸國中按個讚。