大陸亮眼美女高圓圓與趙又廷結婚8年，3年前生下女兒，當媽後的高圓圓外型變化頗受矚目，先前一度傳出她在鏡頭前顯得疲憊蒼老，但她以行為回擊傳聞，直言：「我可能比你們都清楚我長什麼樣子」。昨(14日)她分享到上海出席活動辣照，可見她罕見細肩帶、深V短洋裝上身，上下畢露秀出修長招牌美腿，42歲的她外型依舊不輸18歲嫩妹，引來網友喊讚留言。

高圓圓過去以迷人氣質與靈巧大眼走紅，被稱作「國民女神」，2012年她和趙又廷公開交往，兩年後領證結婚，並在台北舉行婚宴，3年前她懷孕生下寶貝千金，去年她拍攝電視劇《光榮與夢想》飾演宋美齡一角，在預告片段中竟被網友嫌美貌崩壞，冒出不少皺紋，當時高圓圓受訪，坦言知道自己外型的變化。

高圓圓上下齊露。（圖／翻攝自高圓圓微博）

高圓圓曬出辣腿，不輸嫩妹。（圖／翻攝自高圓圓微博）

高圓圓強調自己身為藝人，每天都會花時間觀察外貌，看看鏡子中的自己，至於被他人虧變老，她其實比所有人都早知道這件事，但她沒太大感覺，對她而言角色的需要，比是否能長久保持一個大家所期望的狀態重要，美貌和演技兼具是她目前努力的方向。

高圓圓露出燦笑。（圖／翻攝自高圓圓工作室微博）

昨高圓圓曬出在飯店走廊的照片，寫下：「好久不見，上海」，可見她裡面穿了件細肩帶短洋裝，外頭套了件小外套，小露香肩，絕對領域以下全空，白皙的鉛筆腿超級吸睛，引來網友回應：「趙又廷！奪妻之仇不共戴天」、「美到骨子裡啦」、「美的冰雪都消融」、「太適合這個風格，多多營業」。