9月14日至16日，中國國家主席習近平訪問哈薩克和烏茲別克，並出席在烏茲別克古城撒馬爾罕舉行的上合組織峰會。中國現代國際關係研究院歐亞所所長今天（15日）在《環球時報》撰文稱，中國與中亞合作對地區至關重要。

文章稱，今年是中國與中亞國家建交30年，30年來，中國和中亞國家的關係從零開始，一路向前，取得豐碩成果。中國與中亞五國都建立起了戰略夥伴關係，中亞成為中國的「戰略夥伴區」，這在中國的周邊絕無僅有。30年來，中國與中亞國家的互利合作不斷深化。2013年9月，習主席在訪問哈薩克時，提出共建「絲綢之路經濟帶」的宏大倡議，9年來「一帶一路」在中亞落地生根，建成了多個合作項目，推動中亞經濟發展。中國與中亞各國共同打擊「三股勢力」（宗教極端勢力、民族分裂勢力、暴力恐怖勢力），維護了中亞地區的穩定。

文章稱，30年來，中國與中亞國家關係之所以能持續快速發展，不斷取得新成就，是因為找到了正確的相處之道：

一是平等。國家在面積、人口方面存有差異，但國家之間的合作必須建立在平等之上。中國與中亞國家建交以來，始終堅持平等互利的原則。中國堅定支持中亞國家的主權獨立與領土完整，不干涉各國內政，尊重中亞國家根據本國歷史傳統與現實國情選擇的發展道路，中國希望中亞國家能長期穩定、繁榮。

二是互信。高水平的政治互信是中國與中亞關係的一大特點。元首外交發揮了重要的引領作用。習主席多次訪問中亞，中亞各國領導人也多次來華訪問。今年1月25日，習主席與中亞五國領導人舉行了網路視訊峰會。2月初，中亞五國領導人又悉數來華，出席北京冬奧會開幕式。6月，決定建立「中國＋中亞五國」元首會晤機制。

三是互利。30年來，中國與中亞國家的經濟合作在平等互利的基礎上快速發展，2021年中國與中亞五國的貿易額達500億美元，比30年前增長了上百倍。中國是土庫曼、烏茲別克、吉爾吉斯的第一大貿易夥伴。中國－中亞天然氣管道、中哈原油管道、中吉烏公路、多個工業園區成功建成，途經中亞的中歐貨運班列快速發展。中國同中亞國家共商共建共享，共建「一帶一路」在中亞地區開花結果。

四是互助。疫情發生以來，中國與中亞國家守望相助，合作抗擊疫情，中國也向中亞各國提供了大量的抗疫物資。中國與烏茲別克合作生產疫苗。中國與中亞國家在國際舞台上密切合作，都主張多邊主義，主張更加公正合理的國際秩序。

五是互鑒。中國與中亞交往的歷史悠久。近年來，中國與中亞國家的人文交流水平不斷提高。中國在中亞各國開辦了多所孔子學院，漢語成為中亞青年人學習的熱門外語，中亞五國來華的留學生人數逐年增加。中國與中亞國家的文化、藝術、體育交流不斷開展，促進了彼此之間的瞭解。

文章稱，當前，世界面臨百年未有之大變局，國際形勢動蕩調整。新冠肺炎疫情肆虐全球，加劇各國經濟困難。2021年美國不負責任地撤離阿富汗。今年年初，哈薩克出現「一月騷亂」；2月底俄烏戰爭爆發，對中亞地區也產生深遠影響；7月底，烏茲別克發生騷亂。中亞各國經濟發展受阻，社會出現動蕩，大國博弈加劇。面對中亞地區的新形勢，中國與中亞國家的合作對於保持中亞地區的安全與穩定至關重要。未來，中國和中亞的合作重點有以下四方面：

第一，持續發展睦鄰友好。高度的戰略互信是中國與中亞國家關係的基石。中國與中亞國家將充分發揮好「中國＋中亞五國」機制，繼續加強高層交往，增進政治互信，深化治國理政經驗交流，在涉及彼此核心利益問題上堅定地相互支持。

第二，深化經濟合作。明年是共建「一帶一路」倡議提出10週年，中亞地區是「一帶一路」建設的「示範區」。中國將與中亞國家以中吉烏鐵路和中國-中亞D線天然氣管道建設為牽引，推動「一帶一路」建設在中亞高質量發展；進一步發掘人工智能、大數據、數字金融、電子商務、綠色能源等領域新增長點，實現共同發展。

第三，加強安全合作。中國與中亞國家將以全球安全倡議為指引，踐行共同、綜合、合作、可持續的安全觀。合作打擊「三股勢力」，推動解決阿富汗問題，實現本地區持久和平和長期穩定。

第四，擴大人文交流。人文交流是中國與中亞國家關係中的短板，相互瞭解還遠遠不夠。未來要擴大媒體、教育、衛生、文化、旅遊、考古等領域合作，互設文化中心，增進彼此瞭解，促進民心相通。

文章稱，回顧過去30年，中國與中亞合作快速發展，碩果累累。展望未來，中國與中亞國家在相互尊重、睦鄰友好、同舟共濟、互利共贏的基礎上，將攜手合作，團結共進，共同譜寫中國同中亞國家關係更加美好的明天。