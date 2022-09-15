美國海軍「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母在南海

就在日本防衛省周二說，有兩艘解放軍軍艦在亞太區執行任務之際，美國海軍「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母在日本橫須賀海軍基地短暫修整後，隨即重返相關海域巡航。

據中方官媒《環球時報》14日報導，專家說，「雷根」號匆匆恢復執行任務，暴露出美國對缺乏軍事存在，以遏制中國充滿焦慮。

美國海軍周二宣布，「雷根」號航母打擊群結束為期3周的修整與補給期，周一離開橫須賀，將繼續執行年度印太巡航任務。

據《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，在美國聯邦眾議院議長裴洛西8月初率團訪台後，由於解放軍在台灣周邊舉行大規模海空聯合演習，五角大廈下令，要「雷根」號延長任務執行期。

而北京軍事專家魏東旭周三說，「雷根」號匆忙返航執行任務顯示，美國對西太平洋沒有航母執行任務，但一心要秀肌肉很焦慮。他並指出，美國很可能在像是靠近台灣海峽或南海的敏感水域演習，針對中國在相關區域加強刷軍事存在感。

中方海軍052C型導彈驅逐艦12日通過奄美大島和橫當島中間水域。（日本防衛省統合幕僚監部）

另一方面，日本防衛省統合幕僚監部周二說，海上自衛隊周一發現052C型導彈驅逐艦「長春」號和「鄭州」號向東北航行，穿越奄美大島和橫當島中間水域，進入西太平洋。

而觀察家說，這意味著，「雷根」號航母打擊群和中方驅逐艦編隊周一都在日本南方的菲律賓海域執行任務。魏東旭說，中方軍艦很可能是執行例行任務，並未針對第3方，但要是它們在航行的海域剛好碰到美國航母有行動，就會採取適當的行動，以防美方可能逼近偵察。