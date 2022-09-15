知名coser兼網紅咪妃不僅外型亮眼，加上直率性格，讓她擁有大批粉絲力挺，去年10月正式升格為人妻，並於今年8月迎來寶貝女兒「李小恩」，未料產後一個多月竟確診新冠肺炎，還高燒到38度，不過即便身體不適，最牽掛的依舊還是剛出生不久的女兒。

咪妃稍早在臉書上傳自拍照，只見她手上拿著顯示「2條線」的快篩試劑，透露自己確診新冠肺炎，更表示：「38度好暈喔」，可見身體相當不適，不過即便不舒服，最掛心的仍是寶貝女兒「李小恩」，只見她表示：「擔心，小恩寶貝」，還附上心情低落的表情符號，字句中流露出無限母愛。

咪妃不忘強調近日發送的彌月禮盒，是從商家那邊直接寄出的，希望這兩天有收到的朋友們不用擔心，而確診消息曝光後，網友也紛紛留言關切：「剛生完抵抗力較差，好好休息喔」 、「保重身體唷！多休息多飲食正常，自然會迎刃而解」 、「你現在還算是產婦呢！一定要吃飽飽睡好好！提高身體免疫力」 、「要注意寶寶周圍環境的消毒喔」 、「好好利用這七天好好休息」、「七天很快就過去了，要先照顧好自己」。

咪妃生產前曾拍攝一系列孕婦寫真，從曬出的照片中，可以看到她身著一襲夢幻禮服，除了胸前車頭燈露出大半截之外，I字深溝更是搶盡眾人目光，更不忘向透露成品「很厲害」，讓所有人相當期待。