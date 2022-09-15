塭仔圳地區的重劃工程持續進行中，工區圍籬上也寫著「50年不變現在正改變」的蛻變宣言。（地政局提供）

新北市政府強力推動新泰塭仔圳市地重劃案，除了各項工程積極進行中之外，新北地政局近期更在YouTube頻道推出1支《塭仔圳到底在哪裡？》實測短片，片長僅約50秒，但透過塭仔圳周邊知名地標如輔仁大學、Costco等，搭配Google小姐語音，以輕鬆、簡單又充滿記憶點的方式來宣傳這項市府的重大施政項目。

塭仔圳地區過去因洪水平原管制區而禁限建，解禁後卻又演變成違章工廠林立，放眼望去盡是大片綠色鐵皮屋的景象，直到2018年新北市政府大力推動市地重劃案後，塭仔圳才露出重生轉變的曙光，新北市長侯友宜也多次強調，該區域位於北台灣的中心，也是機捷沿線經過的地方，因此下定決心要該變當地的面貌，打造「國門之都」應有的榮景。

地政局表示，全案正式推動以來，透過與市府各局處的協力合作，前後動員超過1萬7000人次，以1戶1個案的方式，進行全面性的輔遷工作，終於順利完成拆遷，重劃工程目前也正在進行當中，而近期推出的短片，也是要透過輕鬆的方式，讓民眾更了解這個沈痾50年缺乏完善都市規劃的地區，終於要改變了，而「50年不變現在正改變」、「塭仔圳在這改變就從這」，就是塭仔圳迎向嶄新面貌的蛻變宣言。

地政局指出，這支《塭仔圳到底在哪裡？》的實測短片，用短短50秒左右的時間，先以隨機街訪帶出至今仍很多民眾不清楚塭仔圳位於何處的現況，接著再利用Goole小姐語音，配合輔大、台65線、縣民大道、新莊好市多、機捷泰山站等知名地標或道路製造強烈記憶感，最後再加上動態地圖，清楚解析塭仔圳的地理位置，以富有趣味性的方式宣傳市府的重大市政項目。