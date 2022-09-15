教育部已將7所私立大專校院列為專案輔導名單，並將重新組織董事會，以強化學校的治理。教育部表示，將加派該校專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任法人董事，並加派學者專家1人擔任監察人，這些加派的董事及監察人均無給職，但得支領出席費及交通費。

教育部近日依《私立高級中等以上學校退場條例》將高苑科大、大同技術學院、中州科大、台灣首府大學、明道大學、環球科大及和春技術學院等7校列為專案輔導學校，他們要在1至2年來改善財務及學校運作，否則就被強制停辦。

為避免這些專案輔導學校在改善期間出現不當行為（如轉移校產），教育部將重組這些學校董事會，每校加派專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任法人董事，並加派學者專家1人擔任監察人。

「教育部加派專案輔導學校所屬學校財團法人董事監察人及重新組織董事會管理辦法」近日公布，教育部重組專案輔導學校董事會，得請學校由校務會議推薦董事總數1／4以上專任教職員擔任董事建議名單，並優先推選未兼任行政職者；若專任教職員有意擔任董事的人數未達董事總數的1／4，教育部得以請學者專家擔任。

根據這項辦法，加派的董事、監察人及重新組織董事會的董事為無給職，得比照中央政府政府各機關學校的支給基準領出席費，並核實支領交通費，所需經費由學校法人的相關預算支應。

辦法指出，加派的董事、監察人及重新組織董事會的董事，應依規定行使職權，免負積欠教職員薪資的連帶給付責任及經費籌措改善財務的責任；在執行業務範圍內，僅就故意或重大過失，依法負賠償責任。