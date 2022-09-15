國民黨台北市議員徐巧芯現身留言，獲得超過5000人按讚。（圖／截自臉書）

年底台北市長選舉戰況激烈，各候選人砲火不斷。民進黨候選人陳時中昨（14）日表示，若國民黨要培養蔣萬安，就應該要在立法院內多待幾個委員會，畢竟蔣沒行政經驗，市民也會有些擔憂。國民黨台北市議員徐巧芯則反嗆：「你也是牙醫，當初當衛福部長我們也沒說什麼，是在教訓幾點的？倚老賣老？」一番話獲得超過5000個讚，引發熱烈共鳴。

《TVBS新聞網》昨日報導指出，陳時中前往藍營大票倉木柵跑行程，談到對手蔣萬安的資歷，表示若國民黨要培養蔣，就應該要在立法院內多待幾個委員會，畢竟他沒行政經驗，市民也會有些擔憂。

陳時中的言論遭外界解讀，是在暗酸蔣萬安歷練不足。徐巧芯則現身臉書相關連結留言：「你也是牙醫，當初當衛福部長我們也沒說什麼，是在教訓幾點的？倚老賣老？」迅速獲得超過5000個讚，大批網友一看到徐本人相當興奮，也湧入留言助陣。

網友們紛紛表示：「如果按照時中所言，那蔡EE怎能當總統，沒歷練沒世界觀，更沒當過民選民代」、「一巴掌打到林智堅跟蔡EE臉上，連縣市長都沒當過就當總統，難怪這七年這麼爛」、「巴掌掌得太響惹！蔡EE會生氣.」、「一個連立委都沒當過的人去批評立委的歷練，不覺得很搞笑嗎？」