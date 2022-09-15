歐盟執委會周三提議，將要求發電成本較低的電力公司和化石燃料公司分享意外之財，進而籌資超過1400億歐元，將用於保護消費者和企業能免於能源價格飆升的衝擊。

歐洲各國政府已經撥出數十億歐元，用於減稅或補貼，以克服能源危機帶來的高通膨問題，這些問題讓企業在冬季來臨之前被迫減產，並承受較高的能源帳單。

執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)說，利潤必須分享，並輸送給最需要的人。計畫籌資1400億歐元，讓成員國能將資金用於協助企業和一般民眾。

歐盟各國仍然必須與執委會就該提案進行協商，以便對最終的法律獲得協議。而該提案並不包括之前討論的為俄羅斯天然氣價格制定上限的作法，因成員國對此有不同意見。

根據歐盟計畫，化石燃料公司將面臨暴利稅，從俄羅斯中斷天然氣供應所導致的較高價格包括電價中，執委會將收回部分利潤。根據歐盟提案，從2022財年開始，石油、天然氣、煤炭和煉油企業將須貢獻應課稅盈餘獲利的33%。

馮德萊恩也說，歐盟將制定一個比荷蘭TTF天然氣價格更具代表性的價格。

歐盟也將修改能源市場的抵押品要求，以協助流動性吃緊的能源公司。

歐盟還提議各國將尖峰時段的用量削減5%的強制性目標。

此外，歐盟也將對電力市場進行改革，讓天然氣價格與電價脫鉤。