近日有網友在臉書發文表示自己在路上巧遇一位真的「恐龍家長」，帶著2個小孩上學，並附上一張逗趣照片。貼文曝光後引發熱議，網友們看完笑稱「龍的傳人」。

路上驚見真「恐龍家長」帶著2個小孩上學，逗趣照片引發網友大笑。(翻攝臉書路上觀察學院)

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文並附上一張照片，只見照片中，一位家長穿著恐龍服裝走在疑似學校旁的人行道上，身旁緊跟著兩位小男孩，其中一位男童還拉著恐龍的尾巴，畫面相當逗趣可愛，原PO猜測是一名家長Cosplay恐龍送小孩上學，玩笑表示「沒想到真的有恐龍家長」。

網友在路上驚見真「恐龍家長」帶著2個小孩上學，貼文引發議論。(翻攝臉書路上觀察學院)

照片曝光後就引起熱議，網友紛紛留言「標題下得好，留言沒煩惱」、「這是一個『恐龍浪離』的故事」、「準備要去咬老師了」、「恐龍家長算什麼，旁邊二個小惡魔才是更恐怖的吧！」、「我怎麼看都像被屁孩纏上的可憐暴龍」、「兩個龍的傳人」、「那下次會不會有外星人家長」、「防疫裝」。

不過，也有網友開玩笑狠酸「家長的職業是法官？」、「小孩：爸比今天怎麼那麼早來接我們？爸比：今天只有一件案子，我判了可教化就下班了」、「他爸是法官」。