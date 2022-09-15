立法院國民黨團今（15）日舉行記者會，指控衛福部長薛瑞元、行政院副院長沈榮津去年阻擋民間購買疫苗，總召曾銘宗更秀出對話截圖，強調有人證也有物證，要求2人出來面對，行政院也應公開道歉。

曾銘宗表示，去年新冠肺炎疫情爆發，工商協進會本欲捐贈250萬劑BNT疫苗，並於2021年6月15日向衛福部洽詢，瞭解相關條件與流程；同月17日，工商協進會希望拜會時任衛福部次長薛瑞元，國會聯絡人也告知薛瑞元已瞭解此事，但後續卻無下文，工商協進會理事長林伯豐更在6月19日接到行政院高官的電話，要工商協進會不要自找麻煩，還說「不要為政府找麻煩！」

國民黨團要求，沈榮津與薛瑞元應出來面對，把事情講清楚說明白，到底為何要阻擋民間購買疫苗，且明明有相關情事，日前行政院還稱無官員阻擋，政府也應為此道歉。

曾銘宗強調，他所提供的交涉過程有時間、有地點，也有人證及物證，「政府如有不服，歡迎提告！本席願意負相關法律責任！」