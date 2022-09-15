民進黨台北市長參選人陳時中近日深陷「擋疫苗」風波，媒體今詢問國民黨台北市長參選人蔣萬安，是否只要沒換黨執政，疫苗採購相關資訊都會石沉大海？蔣萬安嘆，民進黨就是球員兼裁判，慈濟已經出來還原當時疫苗採購過程，直指有人阻擋疫苗，陳時中或是背後操控陳的那雙黑手，其實大家都非常清楚。

蔣萬安今拜會北市議員陳義洲，媒體詢問，《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前更痛罵貪汙，但陳時中不敢提告是心虛？高端到現在多人檢舉為何檢調不查？是否只要沒換黨執政，疫苗採購相關資訊都會石沉大海？蔣萬安批評，民進黨就是球員兼裁判，慈濟已經出來還原當時疫苗採購的過程，就是直指有人阻擋疫苗，陳時中或是背後操控陳的那雙黑手，其實大家都非常清楚。

蔣萬安直指，陳時中要把疫苗採購合約封存30年，就是要掩蓋真相，為什麼陳時中不讓民眾知道疫苗一劑採購多少錢，特別大家要知道高端到底一劑價格是多少，還有到貨的期程等等，國外都可以公開，民間也都可以公開，「為什麼就是你陳時中、民進黨政府不敢公開」，其實就是掩蓋事實，大家要的是公開透明，還是一句話，「你（陳時中）就坦坦蕩蕩公開疫苗採購的價格」。

而陳時中日前PO出免治馬桶宣傳影片，遭外界聯想到電影「熔爐」裡的片段，甚至被質疑是在偷窺，有政大學生昨天PO出照片，只見陳時中頭像出現在廁所隔板上，疑似是在翻玩陳時中宣傳片情節。蔣萬安說，他們真的非常有創意，也再次提醒，每個參選人在很多政策推出或影片拍攝，要更加謹慎。

另外，美國參議院外交委員會通過《2022台灣政策法》，預料台美外交軍事將更加緊密。蔣萬安說，美國國會願意提出支持台灣的相關法案，他都表示非常感謝，後續還是希望持續觀察美國行政部門接下來的落實情形。