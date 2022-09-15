大陸女明星有段時間流行起「一字馬」劈腿動作，動作難度超高卻能凸顯女性優美身軀，吸引楊冪、楊穎等一線女星爭相模仿，不少粉絲見到後頗訝異她們的身體柔軟度，不過其實這股一字馬風潮，是起源自一名19歲小女生付佳美，過去她穿肉色體操服抬腿「一字馬」，狂吸觀眾眼球。

1995年出生的付佳美，7歲開始學習舞蹈，並於17歲考入北京體育大學，同年亦考進大陸國家體操隊，創造不少比賽佳績，而憑藉出眾清新的外表，在校園時便小有名氣，後來在她大三那年更拍攝「一字馬畫報」，身高178公分的她，擁有絕佳身材比例，入鏡時以裸色體操服當造型，令她一夕之間聲名大噪。

付佳美拍攝的畫報絕美，因此帶起一字馬風潮。(圖/微博)

當時的付佳美年僅19歲，可見畫報中，穿著標準體操服的姿態絕美，自身散發出年輕女孩的青春活力外，亦表現出多年苦練的柔軟筋骨，不僅觀眾頗為喜愛，就連經紀公司都表明，願簽下付佳美作藝人培養，不過經她考量再三後，都一一委婉拒絕，後來還遠赴海外美國求學，最後歸國開設經紀公司當總裁。

25歲付佳美嫁為人妻後，擁有幸福家庭。(圖/付佳美 微博)

付佳美的一字馬畫報，讓經紀公司表明簽約意願。(圖/微博)

多年過去，如今付佳美已經27歲，辛苦打拼後家庭、事業有成，據陸媒報導，不僅已擁有千萬身家和大坪數豪宅，如今還是人妻並育有1子，偶爾會接畫報拍攝；而她也常在網路公開一家3口幸福日常，更曾主動PO出豪宅內部環境，不少人見到後好奇表示，若她當初選擇當女明星，會不會換過另一種生活呢。