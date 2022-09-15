美國勞工部公布8月消費者物價指數（CPI）年增率8.3%，比預期更高，市場擔憂美國通膨短期回落不易，美國聯準會（Fed）恐加速升息幅度，影響市場信心。升息雖有利於金融股利差擴大，但高盛（Goldman Sachs）本周也傳出，計畫本月開始裁員數百人，此舉意味著美國金融業已透寒意。台股金融類股指數連2個交易日壓回至5日線之下，今日盤中吹起反彈號角由黑翻紅；金融股從今年4月的高點1947回跌至昨日低點1535點，跌幅約2成。

中信特選金融ETF（00917）經理人葉松炫表示，短期股市波動將加大，惟有別於其他產業，連續升息的效益將使金融股淨利差持續擴大，且隨時間累積將逐步反映至近幾季財報中，穩定獲利成長將支撐金融股補漲，金融ETF將是Fed利率政策受惠者。

中信投信表示，上月底全球央行年會中，鮑威爾鷹派言論雖對市場造成短暫修正，隨後在市場一片認為8月通膨將降溫下股市逆勢反彈。不過，就在昨日公布通膨數據後，讓市場認知到通膨的嚴重性，目前市場多數券商認為下週升息3碼幾乎已成定局，中性利率預期也提高至4%以上。

雖然升息為金融股添柴火，但升息造成企業發債及IPO意願降低，高盛今年投資銀行業務的收入大幅下滑，反映出承銷業務的急速下滑。

葉松炫認為，Fed大幅加息箭在弦上，對企業獲利及經濟壓力增大，進而影響股市評價面，彭博預估美國核心通膨可能於9月或10月見頂，目前待通膨確認降溫前，股市或將維持區間震盪。