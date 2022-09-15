RISC-V架構市場持續擴大應用，繼美國RISC-V矽智財供應商SiFive成功打入NASA供應鏈後，晶心科（6533）也傳出飛上太空的好消息。晶心科董事長林志明表示，自家的RISC-V架構產品已經被客戶導入，並被應用在歐洲的衛星。

台灣RISC-V聯盟表示，今年今年論壇主題聚焦RISC-V架構導入智慧車與電動車產業策略，邀請RISC-V International、Intel、晶心科、SiFive、Imagination、Microchip等海內外RISC-V領域重量級的業者與產業專家與會參展。

同時，2022 RISC-V Taipei Day在15日舉行實體會議，主題為「全面探索RISC-V架構車用晶片設計趨勢」。林志明以RISC-V趨勢勢不可擋為題發表演說，林志明表示，RISC-V應用漸漸擴大，從IoT擴大到AI等應用，且從去年下半年到今年上半年協會的工作小組已經通過通過16個規格跟指令集，可衍生出來超過40個延伸架構（extensions）。

林志明說，且工作小組仍在制訂新規格及指令集，代表未來指令集數量只會增加，多個指令集又可堆疊成一個CPU，「未來20年繼續做cpu都沒有問題」。

不僅如此，林志明指出，英特爾也在今年2月加入RISC-V聯盟，預期未來30～40年x86、ARM、RISC-V等三大架構將會是未來30～40年的主流架構，且同時他也透露，晶心科已經成功搭載歐洲衛星飛上太空，顯示RISC-V架構在產業應用越來越廣闊。