由於能源成本大漲、日圓貶值使得進口額躍升，日本8月貿易赤字創下單月歷史新高，凸顯日本經濟正承受外部價格壓力的衝擊。
因原油、煤、液化天然氣（LNG）成本躍升，日本8月進口額大增49.9％，增幅不但高於市場預估的46.7％，也遠遠超越8月出口的年增22.1％，導致貿易逆差膨脹至2.8173兆日圓（197.1億美元），創歷來最高紀錄。
8月貿易逆差已連續13個月呈現逆差，比市場預期的2.3982兆日圓更擴大。
由於能源成本大漲、日圓貶值使得進口額躍升，日本8月貿易赤字創下單月歷史新高，凸顯日本經濟正承受外部價格壓力的衝擊。
因原油、煤、液化天然氣（LNG）成本躍升，日本8月進口額大增49.9％，增幅不但高於市場預估的46.7％，也遠遠超越8月出口的年增22.1％，導致貿易逆差膨脹至2.8173兆日圓（197.1億美元），創歷來最高紀錄。
8月貿易逆差已連續13個月呈現逆差，比市場預期的2.3982兆日圓更擴大。
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