彰化縣警察局動員轄區各派出所全面檢修縣內3150處號誌，清查結果計有13處異常，已全數完成修復或加固。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣警察局動員轄區各派出所全面檢修縣內3150處號誌，清查結果計有13處異常，已全數完成修復或加固。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣員林市中山南路與南昌路口，2日上午11點42分，受軒嵐諾颱風外圍間歇性強風影響及燈桿基座銹蝕等因素，紅綠燈號誌突然倒塌，重砸騎機車、停等紅燈的新手媽媽，彰化縣警察局已經將現場鑑識報告、影像等相關事證主動報請彰化地檢署查辦，以釐清事實，依法究責。

被砸女騎士是新手媽媽，新生兒才3個月大，被砸斷肋骨、胸椎脫位、頸椎送損，影響下半身活動，悲劇發生，引起各界震驚，一起集氣加油、祈禱，彰化基督教醫院全力救治，目前各項跡象均呈穩定復原，醫院將持續給予妥善照護與治療。

彰化縣警察局為防範類似事件再次發生，動員轄區各派出所全面檢修縣內3150處號誌，並於9月11日清查回報及由交通隊複查，清查結果計有13處 異常，經初步檢視雖未有立即危害，但仍通報廠商優先處理，經連日維修已全數完成修復或加固。

彰化縣警察局表示，為了讓傷者能儘快獲得賠償，警察局已洽查意外責任保險公司理賠部門，同意以簡化、專案方式優先辦理本案，並同步辦理廠商求償及國賠事宜，讓傷者能獲得最高理賠。