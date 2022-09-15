不少現代人有近視問題，眼科醫師林于皓表示，學校健康檢查常聽到小朋友炫耀「我視力1.0」，代表眼睛很OK，但實則不一定，因為國際標準視力表能測出來的僅中心視力，而中心視力只是評估眼睛健康的綜合指標之一，餘光的視力、眼球的病變都難以透過這樣的方式查出來，舉例來說，很多有青光眼的人視力是1.0，而且因為中心視力很好、看得很清楚，反而使不少患者延誤就醫。

眼科醫師林于皓在臉書粉專上分享，常常聽到小朋友驕傲地說「我視力1.0喔！」好像自己的眼睛是完美的，但其實不一定是這樣，因為視力只是眼睛的綜合指標，是國際標準視力表檢測出來的，它只能測出眼睛的中心視力，也就是瞳孔為中心直直看出去的視力，眼角餘光的視力或眼球其他病變都是看不出來的。

林于皓表示，簡單來說就是，色盲患者縱使視力1.0，但還是無法辨別出顏色；患有青光眼的病人視力也可能是1.0，但周邊的視野就會看不清楚，也就是說視野比較窄，甚至有很多患者因中心視力很好，而延誤就醫。

林于皓指出，小朋友的視力1.0也可能有輕微近視，必須要經過多次的檢查與追蹤才能確認，因此視力1.0不代表眼睛就沒有任何問題，提醒大家不要因為視力不錯，或是沒被檢查出近視，就忽略眼睛其他病徵。