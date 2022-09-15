台灣設計展10月將在高雄主展場「設計中島」登場，高市府經發局結合時下最熱門議題元宇宙打造「LOG ING」主題展，以獨有數位美學融合藝術觀點，帶領觀展民眾「登入」深度詮釋未來議題，分成「未來的歷史」、「未來的交界地」及「Metakao」3大區域，將於9月30日起於棧4-3倉庫率先開展。

今年台灣設計展總策畫、高雄市副市長史哲15日表示，高市府積極推動5G AIoT與元宇宙產業發展，先前已與HTC聯手在高雄打造VIVELAND體感樂園及5G XR O-RAN實驗場域，聯手電信業者以大帶小率在地業者壯大高雄元宇宙產業生態系，今年結合台灣設計展在高雄舉辦，特別推動元宇宙展會，透過設計帶領民眾認識元宇宙。

高雄市經發局長廖泰翔指出，「LOG ING」是Login與Logging的組合字，象徵人類透過網路、運算與紀錄通往虛擬之地遷徙的過程，而這個比現在可能更美好、更混亂、更奇觀的想像國度就是元宇宙，也因此「LOG ING」主題展分成「未來的歷史」、「未來的交界地」及「Metakao」3大區域，引領觀展民眾從元宇宙的現況，層層遞進到共同想像的未來。

廖泰翔進一步說明，「LOG ING」主題展以文學創作、技術、硬體等內容，剖析實現元宇宙的各種要件，也與藝術家、科技品牌與內容品牌跨界合作，展出包含虛擬偶像、冷錢包、NFT、AR 眼鏡等各種未來應用，透過不同面向觀看元宇宙發展。

此外元宇宙館也與高雄在地的插畫家「黃色書刊」聯名合作發行LOG ING 版NFT，在HTC VIVERSE上架並於VIVE World展示，同時納入百點集章活動，民眾透過LINE加入「高雄市政府」好友，以手機開啟LINE beacon功能即可同時進行虛擬集章，集滿五枚設計中島虛擬章，即可兌換隱藏LOG ING版NFT。

設計團隊叁式則說明，「LOG ING」是探究未來的展覽，從觀看展覽的主視覺開始就已是未來體驗的一部分，「LOG ING」主題展預計9月30日起至10月23日於設計中島棧4-3倉庫展出。