民進黨桃園市長候選人鄭運鵬政見力推產業升級，「桃園不只青年要進化，產業也要大進化」，並且認為，將優秀人才留在桃園「是讓桃園能夠更進化的關鍵」。

鄭運鵬認為，推行桃園人才在地培養，建立更符合環保規範的低碳園區，以及吸引外地人才前進桃園「是政府應該致力推動的是，也是我該實現的政策」。

針對產業，鄭運鵬提出在桃園推動國家重點領域學院，建立半導體學院、PCB學院，推行桃園人才在地培養、在地就業。擴大桃園、新竹半導體產業廊帶優勢。由政府協助縮短產業與就業端，解決缺才、缺工的過渡期，協助產業要轉型，人才也升級，提升薪資水準。

鄭運鵬力推產業政策，規劃桃園大進化（圖／鄭運鵬臉書）

同時，鄭運鵬未來打算建立低碳產業園區，持續招商引資國際級企業進駐桃園，並優先引進以三低一高（低耗能、低耗水、低污染、高附加價值）企業。推動設置再生能源設施，讓再生能源發電量逐年增加，要求進駐廠商達一定契約容量作為；同時設定進駐廠商溫室氣體淨排放量上限，並配合桃園市再生水廠建置，規範再生水使用量。

為了補足人力缺口，鼓勵外地人才移居桃園就業，推動外籍人才及移工長駐留用，解決缺工、缺才問題。未來外縣市來桃園就業者，可規劃比照補助青年方案。為吸引更多人移居桃園，未來資深移工或僑外生，只要從事中階技術工作滿5年，取得永久居留者，規劃獎勵措施投入缺工、缺才產業。

鄭運鵬指出，桃園要進化，產業必須大進化。讓在地人安心留在桃園，讓外地人根留桃園，「我會打造讓所有人安心生活的桃園市。」