根據主計總處統計，2020年台灣退休人數達10.3萬人，創下連續5年都超越10萬人的紀錄，顯示高齡化社會的時代已經來臨。基富通證券總經理王浩宇指出，做好退休準備，是每位國人刻不容緩的重要課題，不過，想要安穩的退休生活，應該學會兩招理財術。

第一招是4%法則，由美國學者威廉．班根（William Bengen）提出，意指每年從退休金中提領的生活費不超過4%，「理論上」可以支應退休生活無虞。反過來，也可用來計算退休金該準備多少。舉例：退休後預計每月花費3萬元，一年即36萬元，除以4%，得到900萬元，就是應當準備的退休金。

然而，面對通膨高漲，「實務上」晚年仍有可能流落街頭。若每年物價以2%均速增長，退休後第一年的生活費36萬元，第二年變成36.7萬，依此循環下去，第七年超過40萬元、第十年43萬元，退休金很快將被提領殆盡。所以，光有4%法則不夠，還要慎防通膨怪獸。

如何打敗通膨怪獸？第二招，可將退休金投入變現性高，回報穩健或者能夠創造現金流的資產，如：高股息基金或債券基金。投資人可以在基富通平台上，依照投資區域、基金組別風險等級、過去績效表現等條件，篩選出符合需求的基金。

假設含息年化報酬率3%，依照4%法則提領，並以每年2%的通膨率增加，900萬元的退休金經過20年提領，還有433萬元的餘額，可持續提領到第30年，享受安穩的退休生活，不是太大問題。

王浩宇表示，台灣已邁入高齡化社會，即將步入超高齡社會，伴隨著平均壽命提高，未來活到百歲不是太大的問題，因此退休準備最怕出現三種情形：「存太少、活太久、花太快」，透過4%法則與穩健的投資方式，能夠延長退休金的使用效益，應對長壽風險。