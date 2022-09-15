桃警兩路攻堅破職業賭場，36賭徒就逮。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃警兩路攻堅破職業賭場，36賭徒就逮。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

吳姓男子涉嫌在桃園區以卡拉OK店當掩護，在店家2樓經營天九牌職業賭場，桃園警分局14日配合保安警察大隊，兵分二路攻堅，逮回36人、賭資與抽頭金10餘萬元，訊後依賭博等罪嫌將他們送辦。

3 桃警兩路攻堅破職業賭場 36賭徒就逮

37歲吳男以龍安街某卡拉OK店2樓當掩護，認為人員進出複雜也沒關係，豈料引來鄰居注意向警方檢舉，桃園警分局與警察局督察室靖紀小組合作，分工監控蒐證多日，14日晚間8點多，待賭客陸陸續續進入後，上門攻堅查緝。

為避免賭客竄逃，專案人員兵分兩路，由保大特警擊破後方逃生門衝入，賭客聽到聲響，蜂擁逃向前門，被埋伏已久的員警甕中抓鱉、全數攔住，現場共查獲賭場負責人吳姓男子及35名賭客、賭資及抽頭金10萬餘元，另查扣賭具、監視器等物證，全案依法移請桃園地方檢察署偵辦。

警方呼籲，職業賭場容易藏汙納垢，且成為不法之徒、違法幫派組織經濟來源，警方將以刨根斷源方式，持續加強稽查取締，尤其對於轄區內百家樂、德州撲克、棋牌社等容易涉及賭博場所，規畫專案臨檢掃蕩，以淨化選前治安，維護轄區治安平穩。