台灣設計展將在10月開展，14日晚間高雄市長陳其邁在臉書發出主展場「設計中島」的地圖，宣布經濟中島搖身成為設計中島，高雄策展部分即將在9月30日提前開島，而大家所知的大港橋也化身成為設計中島主要入口；陳其邁特別提醒，民眾記得穿上好走的鞋、充飽手機的電，前往體驗一日設計島民。

陳其邁表示，過去蓬萊商港區是高雄港的「經濟中島」，從台灣的高雄，隨著船舶貿易邁向世界的高雄。而經濟中島此次將徹底翻轉成「設計中島」，讓設計海濤席捲登岸，在台灣設計展史上最大規模的萬坪展區之上，展出10大設計展覽，一座見證外銷經濟的奇蹟之地，將轉型再現台灣設計力的奇蹟。

副市長史哲表示，設計中島上將規畫10大必看展覽，其中由高雄策展的部分將隨著9月30日開島提前登場，台灣設計展中央展區將於10月7日開展，這不只是史上規模最大的台灣設計展，也是離海最近、最具大港氣魄台灣設計展，所有設計創意即將進港，高雄將繼台灣燈會之後再度驚豔世界。

文化局長王文翠表示，台灣設計展特別邀請國際設計大獎常勝軍「二棲設計 27Design」創辦人林呈軒率團操刀，以「設計造浪、創意入港」為主軸，結合海港意象的動態畫面及音樂設計，打造最海派的動態主視覺，呈現高雄最潮的年度設計盛會。海港貨櫃承載不再是貨品，而是一櫃櫃滿載領航、出口台灣的設計力，成就台灣於世界的航道上發光。

設計中島上10大展出內容，除了日前公布的「台灣設計設計台灣X 22組台灣設計力」外，包含傳遞青年設計力的「青春限動」與「不朽青春」、站在虛擬世界浪潮最前端登入元宇宙的「LOG ING」、結合創意科技和新媒體技術的「DigiWave」、以設計詮釋高雄港前世今生與未來想像的「登入大港」、透過虛擬高雄品牌展現創造力的「創造之城-高雄」、進入一場永續轉型之旅的「未來轉變中」、從高雄發生高雄製造高雄出港的「高雄產生」，以及將交通渡輪改造成為未來觀光渡輪，首次登場的海上展場「未來巡航」，一共10大展區，讓民眾一次過癮。