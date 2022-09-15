35歲劉詩詩休息兩年後最近復出拍古裝戲《一念關山》，先前片場照流出，可見劉詩詩穿上大紅色古裝，展現出不凡又高雅的氣質，頗讓觀眾期待。未料，昨(14日)晚間，劉詩詩在微博的粉絲會接二連三曬出黑底文宣布關閉，原來是他們不滿製作方的宣傳，未重點呈現出女主角劉詩詩的C位重要程度，擔心這又會是一部以劉詩詩當話題，最後弱化劉詩詩戲份的作品，要求工作室硬起來幫劉詩詩爭權，引來兩極評論。

據《鳳凰網娛樂》報導，劉詩詩目前在敦煌拍戲，昨晚有粉絲發現劉詩詩的粉絲後援會紛紛宣布關站，曬黑底文寫下：「暫停一切數據」，要求《一念關山》劇組給演員合理待遇，他們不滿《一念關山》海報公開後，並沒有放大呈現劉詩詩女主角的位置，海報官宣的文案也變為與劉宇寧並列一行，在播出平排上更是三度更換封面，引來粉絲不滿，不僅宣布暫時更新，還標註了劉詩詩本人和工作室微博名稱「詩詩的小板報」。

劉詩詩粉絲後援會紛紛發黑底文。（圖／翻攝網易娛樂）

粉絲不滿《一念關山》劇組一開始拿劉詩詩當宣傳，之後又弱化她的角色。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

對此，劉詩詩資深粉絲、微博名稱「全太陽系我最萌」表示：「什麼劉詩詩粉絲會這么生氣，因為前車之鑑太多了。有人覺得何必呢，可是你想想連海報這種事都偷偷摸摸歪屁股，戲份還能保住嗎？今天偷你一粒米，明天偷你一碗粥，後天把你家給你端咯！」，並列舉劉詩詩先前在《那年青春我們正好》拍了400多場戲，卻被刪到中後期每集只出場5分鐘，女二現身的時間還比劉詩詩多，「劇變成女二傳」。

劉詩詩粉絲不滿《一念關山》海報，自製海報將劉詩詩照片放大。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

劉詩詩粉絲抱怨《一念關山》在線上播放平台的海報改了三次。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

微博名稱「全太陽系我最萌」更說：「《醉玲瓏》一開始劇方海報就模糊女主一番」，劉詩詩天天和編劇討論劇情，還被編劇嫌煩，最後又被刪戲，《親愛的自己》中「劉詩詩被刪高光（重要）戲份，把原本人設一般的角色變得更不好了」，接著提《流金歲月》，「雖然和另一位女主平番（地位一樣），但海報裡的劉詩詩還沒有燈大」。

該網友說：「忍受了女二加戲的那年青春，忍受了被撕番的醉玲瓏，忍受了被亂剪輯的親愛的自己，忍受了被改編搶戲的流金歲月，這次絕對不能忍受一念關山再重蹈覆轍！」，見此，其他網友回：「這次支持粉絲，別到時候辛辛苦苦拍出來的劇又被一剪梅（沒）」、「拉著劉詩詩宣傳招商，最後得不到應有的尊重，這是什麼，人善被人欺嗎？真是資本大好算盤」、「這些粉絲是不是有病？無語了…」、「為什麼以劉詩詩的地位還會被這樣搞」，而劉詩詩本人和其工作室暫時拒絕回應。