因應中國大陸暫停我石斑輸入，教育部配合農委會以6億元推動「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，即學校每月可吃到1次的「班班吃石斑」。漁業署表示，各縣市的共同採購契約已經公告，預計最快本月底可吃到。
農委會漁業署今(15)日舉辦「全國漁民節記者會」，漁業署長張致盛受訪表示，目前「班班吃石斑」計畫已經學校午餐的共同採購契約已經公告，全台各縣市政府的採購流程已在進行當中。
張致盛指出，因為全台各縣市都會同時間採購，所以石斑魚在供貨與配送都會碰到部分困難，所以開會中也決定透過分批供配s送會是較好的方式。這部分石斑魚的總需求量約195萬人，每學期可吃4次，另外菜單還有其他配菜等，加上菜單還要討論，預計最快9月底或10月多就能吃到第1次。
問到哪些縣市的學校會先吃到石斑魚，張致盛只說，從前端的供貨到廚房處理都環環相扣，目前仍在與各縣市政府溝通當中。
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