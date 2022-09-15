由全球五大洲各國國會及歐洲議會成員所組成的「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）於月12日至14日在美國華府舉行大會，並於華府時間14日下午發布共同聲明，宣示未來將持續透過該聯盟在各國的立法機構網絡，共同捍衛台海和平穩定及台灣的經貿安全，外交部對此表示誠摯歡迎及感謝。

外交部表示，IPAC在「支持台灣」的聲明部分首先譴責中國近期不斷對台灣進行激進的文攻與軍演，並脅迫動武，此項威脅不應忽視。台灣是熱愛和平的民主國家，享有自由、人權及法治等普世價值，IPAC將與台灣團結對抗中共威脅並捍衛和平，反對任一方單方面改變台海現狀，並呼籲各國政府反對中共的軍事與經貿脅迫。

IPAC另將致力推動國會議員訪台，提升台灣駐外機構地位，以及協助台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織。

聲明同時呼籲各國政府向中國傳達對台灣進行軍事侵略將付出沉重代價，並考慮以實質制裁因應軍事升級，善用遏制經濟脅迫的政府間機制，以保障與台灣的關係持續進行，支持與台灣發展貿易及投資協定。

外交部指出，「對華政策跨國議會聯盟」是由歐洲議會與美國、英國、法國、德國、捷克、義大利、澳大利亞、比利時、加拿大、印度、義大利、日本、立陶宛等29國跨黨派國會議員所組成，宗旨為促進理念相近的各國議員進一步合作，透過立法方式要求中國遵守國際規範、全球安全及普世人權，深具國際影響力。

外交部進一步指出，IPAC自2020年6月成立以來已多次展現對台灣的支持，包括聲援立陶宛與台灣發展關係，呼籲WHO接納台灣參與世界衛生大會（WHA），以及所有WHO會議、機制與活動。此外，IPAC去年邀請外交部長吳釗燮以視訊方式參加首次年會，並於會中呼籲國際民主陣營團結捍衛自由民主。台灣將與IPAC及其他理念相近的國際夥伴持續攜手合作，共同維護台海及印太地區的和平穩定，捍衛全球民主陣營共享的核心價值。