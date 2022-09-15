電商解決方案公司欣新網完成新一輪新台幣2.1億元募資案，由中華開發優勢基金、台新證創投等投資。欣新網表示，本次所募資金將投入優化電商營運系統與拓展新客戶，預計提升營運效能並帶動公司業績大幅成長；同時，今日順利完成補辦公開發行，計畫兩年內在台IPO。

欣新網指出，台灣電商產業在疫情後爆發式成長，所有品牌紛紛積極布局線上通路。但面對複雜的電商環境，既有團隊往往無從下手，而欣新網提供數據X電商一條龍服務，協助國內外品牌企業制定及執行電商策略，從官網架設、電商平台上架、行銷素材、數位媒體操作、物流倉儲、消費者服務等，讓品牌商能快速進軍電商市場，透過精準行銷，深度經營線上消費者，提升營運績效與獲利。

欣新網的競爭優勢是佈局電商資訊流、物流及金流三個關鍵的系統整合，透過自行開發以數據為核心軟體能力串接電商生態系的各個角色，分析目標客群與產品之間的關聯，合理配置行銷資源，最終協助品牌提升電商銷售佔比並發揮線上影響力。

此外欣新網與三大電商平台，以及Google、FB成效型部門長期策略合作，快速採用系統化、最佳化、機器學習解決方案，不論在廣告文案、精準投放、成效監測，用AI翻轉行銷雲端服務，為品牌商分析數位媒體市場及消費者消費行為，精準掌握各產品的消費者輪廓與消費習慣，將數據轉為商機，使品牌企業了解每一塊錢的廣告預算轉化為業績的成效。

欣新網在台灣電商品牌經營加值服務業務中市佔率第一，目前服務的品牌已超過百家，品牌覆蓋面包含美妝保養品、個人清潔用品、家庭清潔用品、食品、寵物食品、保健營養品、家庭用紙、精品、3C、家電等電商熱銷品類，產品多元性，通路覆蓋國內到國外各類電商平台及渠道。